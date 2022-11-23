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​Ханты-Мансийский НПФ поддержал новый проект в Нефтеюганском районе «Проф-Лидер-2022»

Ханты-Мансийский НПФ принимает участие в проектах, способствующих развитию активных специалистов

​Ханты-Мансийский НПФ поддержал новый проект в Нефтеюганском районе «Проф-Лидер-2022»
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Конкурс «Проф-Лидер-2022» – это площадка для демонстрации достижений и обмена ценным опытом среди профсоюзных лидеров. Всего в конкурсе приняли участие семь профлидеров.

Конкурсанты прошли пять испытаний: «Визитка», «Лидер-хобби», «Разговор о важном», «Лидер-мода» и «Номер художественной самодеятельности». Участники продемонстрировали профессиональное мышление, организаторские способности и творческий потенциал.

Одним из членов жюри проекта стала Светлана Трифонова, директор Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского НПФ.

«Хочу отметить, что, в отличие от конкурсов профессионального мастерства, здесь участники показывали свою творческую сторону, заявляли о себе как о лидере, организаторе. Поддержка зала была невероятная, особенно это было видно на номерах, где выступал весь коллектив», – рассказала Светлана Владимировна.

Победителями конкурса стали:
1 место – Евгения Дубовец, председатель ППО НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка».
2 место – Светлана Штоль, председатель ППО детский сад «В гостях у сказки».
3 место – Татьяна Кудряшова, председатель ППО МОБУ «ПСОШ № 1».


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