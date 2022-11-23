Абоненты 16 управляющих компаний могут оплачивать услуги ЖКХ через SberPay

На сайте расчетно-кассового центра «Система» в Югре внедрили удобный способ оплаты коммунальных услуг. Теперь абоненты 16 управляющих компаний, подключенных к РКЦ «Система», могут оплачивать услуги ЖКХ, в том числе и паркинг, через сервис SberPay.

Получателю квитанций больше не нужно держать банковскую карту под рукой и вводить ее данные. Достаточно нажать на зелёную кнопку SberPay на сайте РКЦ и подтвердить платеж в Сбербанк Онлайн. Комиссия с физических лиц не взимается.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Оплатить коммунальные платежи в два клика, не выходя из дома, — это удобно и быстро. Получить квитанцию с подтверждением платежа можно онлайн. Она имеет такую же юридическую силу, как и справка, выданная в офисе банка».

РКЦ «Система» — один из крупнейших расчетно-кассовых центров в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Его абонентами являются более 53000 собственников жилых помещений, владельцев и арендаторов коммерческой недвижимости, наемного социального жилья в городах Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, поселках Сургутского района: Белый Яр, Солнечный и Барсово. Оплата доступна на официальном сайте https://rkc-sistema.ru/