Группа компаний “СБК” с проектом “Акватория” стала финалистом международной премии PROESTATE & TOBY Awards

Группа компаний “СБК” с ее флагманским проектом “Акватория” стала финалистом международной профессиональной премии в сфере недвижимости PROESTATE & TOBY Awards в номинации “Жилая недвижимость. Комфорт-класс”.

Финалистов Proestate & Toby Awards 2022 в ходе двух этапов голосования определило жюри, в которое входят порядка 100 экспертов – первые лица компаний-лидеров отрасли, общественных объединений, профессиональных ассоциаций и органов власти. За прозрачностью и объективностью оценки следил независимый консультант – «ДОМ.PФ». В этом году на участие в премии было подано свыше 230 заявок.

PROESTATE & TOBY Awards – единственная международная премия в сфере девелопмента, оценивающая компании и проекты в России. Премию проводит Оргкомитет международного инвестиционного форума PROESTATE и Американская Ассоциация Домовладельцев и Управляющих Зданиями (Building Owners and Managers Association International – BOMA International) при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.

Группа компаний “СБК” входит в число лидеров по строительству и снабжению стройматериалами в Тюменской области.

Напоминаем, что в макрорайоне “Акватория” уже сданы и заселены 2 очереди, сейчас на стадии строительства 3 очередь, сдача в эксплуатацию которой запланирована на начало 2024 года. Но у СБК есть традиция — сдавать свои проекты раньше срока.

Застройка неплотная — разноуровневые дома до 10 этажей, много дворового пространства и различных общественных зон для досуга детей и взрослых. Зайдя первыми на территорию Лесобазы, группа компаний “СБК” в рамках проекта заасфальтировали дорогу от поворота улицы Камчатской до макрорайона “Акватория”, там же проложили пешеходный тротуар, провели освещение и поставили остановку общественного транспорта во дворе.

“Гордимся тем, что наш проект “Акватория” был отмечен на таком высоком уровне. Также это подтверждает то, что Тюмень как регион постоянно стремится поднимать планку на рынке недвижимости и привлекать иногородних жителей. Мы будем продолжать формировать новый взгляд на район Лесобазы, в первую очередь, через концептуальное строительство. Основная наша миссия — это строительство доступного и комфортного жилья, в котором дом начинается не с порога квартиры, а с территории района” — поделилась Алла Маркова, директор по маркетингу группы компаний “СБК”.

Застройщик — ООО «СЗ СБК АКВА».

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