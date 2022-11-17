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​Торговля, заготовка дикоросов и производство кинофильмов: какой бизнес открывают в Югре в этом году

Чаще всего в Югре регистрируют бизнес в сфере торговли

​Торговля, заготовка дикоросов и производство кинофильмов: какой бизнес открывают в Югре в этом году
Фото: Сбер

Чаще всего в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре регистрируют бизнес в сфере торговли (24%). Об этом свидетельствуют данные Сбера по открытым расчетным счетам малого и микробизнеса в Югре за январь-октябрь 2022 года.

Также в числе привлекательных отраслей для запуска бизнеса — сфера транспорта и производство. По сравнению с прошлым годом этот перечень не изменился. Кроме того, в этом году югорские предприниматели открывали компании в таких сферах, как, например, заготовка дикоросов, производство кинофильмов и ветеринария.

Всего с начала года югорские предприниматели открыли в Сбербанке более 4 тысяч расчетных счетов, что сопоставимо с данными прошлого года.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Торговля, а также сфера строительства и транспорта всегда динамично развивались на территории Уральского региона. В этом году количество наших активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса не снизилось. Многие, наоборот, стремились нарастить темпы развития или пробовали себя в новых направлениях деятельности».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«При открытии расчетного счета в Сбербанке клиент получает возможность бесплатно воспользоваться дополнительными услугами Сбера и компаний-партнеров. Например, это юридические консультации, поиск кандидатов на вакансии, электронный документооборот, ведение бухгалтерии, сдача отчетности в госорганы и другие сервисы».


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