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​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 18, 24 и 36 месяцев при сумме вклада от 1 млн рублей

​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 18, 24 и 36 месяцев при сумме вклада от 1 млн рублей.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,30 – 8,75% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.


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