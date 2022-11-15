27 ноября в России отмечают День матери

Цветы — универсальный подарок, который будет уместен на любом празднике. С помощью красивого и правильно подобранного букета можно выразить полноту испытываемых эмоций к самому родному, дорогому и любимому человеку — Маме. И даже если она находится далеко, в другом городе или другой стране, это не повод оставлять ее в День матери без подарка.

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Каждая мама на протяжении многих лет дарила своему ребенку искреннюю любовь и ласку, и День матери — отличный повод, чтобы отблагодарить ее за бессонные ночи, нежные заботливые руки и регулярную поддержку.

Кроме того, сервисная служба предлагает вкусные сладости: шоколад, торты, продуктовые, подарочные корзины и боксы, которые станут приятным дополнением к флористическому презенту.

Не стоит ограничиваться выбором букета, представленного в каталоге — в интернет-магазине всегда есть место для воплощения даже самых смелых флористических фантазий. Благодаря уникальному конструктору можно разработать индивидуальный букет, который будет единственным и неповторимым. Возможно, он станет семейной традицией, и флористы с радостью воплотят идеи в жизнь.

А тем, кто не любит эксперименты, можно воспользоваться услугами опытных сотрудников и заказать готовый вариант.

Конечно, лучше всего подарить флористический презент непосредственно в праздничный день. Однако позаботиться о подарке стоит заблаговременно, чтобы не оставлять такой важный вопрос на последний момент.

За 13 лет работы курьеры доставили более 2 500 000 букетов. Они видели каждую эмоцию и с уверенностью могут сказать, что лучший подарок для мамы — это несколько нежных, ароматных бутонов, любимых ею. Получая букет в подарок, она становится самой счастливой женщиной в мире.

Радуйте мам при каждой возможности. Сделать это можно даже не располагая значительной суммой, поскольку регулярно действуют скидки и акции.