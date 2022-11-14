В начале 2023 года в Сургуте начнет работать «Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера. Новый кампус будет первым в Уральском Федеральном округе и в дальнейшем станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в сфере ИТ.

Ханты-Мансийский автономный округ является нефтяным регионом, поэтому спрос на цифровые кадры здесь очень высокий. «Школа 21» позволит Правительству Югры предоставить жителям региона возможность бесплатно получить востребованные знания в сфере ИТ, а также в целом повысить уровень цифровизации региона.

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который даёт возможность кандидатам от 18 лет бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика – «равный равному»: без наставников, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа, что способствует развитию не только цифровых, но и мягких навыков. Каждый участник может сам выстроить график обучения, выбрать удобный порядок прохождения проектов, двигаясь по индивидуальной образовательной траектории.

Кампус «Школы 21» в Сургуте, площадью больше 3 тыс. кв. м., сможет предоставить 190 рабочих мест, что позволит ежегодно обучать более 300 студентов. Здание школы будет очень просторным, оснащенным современным оборудованием, с удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Школа в Сургуте полностью построена и будет функционировать за счет средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа.

Алексей Охлопков, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа:

«Проект такого масштаба имеет очень большое значение для развития ИТ-отрасли в Югре. Сейчас для многих встал вопрос о смене профессии или приобретении дополнительных навыков, что может быть мотивировано рядом причин, таких как: желание повысить уровень квалификации, повысить уровень жизни, а также найти любимое дело, которое будет приносить удовольствие. Для любого желающего от 18 лет обучение в «Школе 21» – это отличная возможность бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. В масштабах региона образовательный проект сможет восполнить дефицит кадров, решить вопрос с импортозамещением ИТ-продуктов и обеспечить компании специалистами высокого уровня».

На данный момент у «Школы 21» открыты кампусы в Москве, Казани, Новосибирске, в них учатся более 4100 человек из 76 регионов России. Более 1200 из них уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Обучение проходит на собственной, уникальной геймифицированной платформе с гибким и постоянно развиваемым контентом, ориентированным на потребности рынка.

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Школа 21» – это кампусы, открытые 24/7, современная цифровая платформа и формат обучения равный — равному, который предполагает живое общение и интересные практические ИТ-задачи. Это сочетание помогает нашим участникам двигаться от проекта к проекту, совершенствуя себя и помогая совершенствоваться другим. Это путь, ведущий к любимой и востребованной работе. Мы рады, что наши совместные усилия с коллегами из правительства Ханты-Мансийского автономного округа позволили открыть этот путь для участников из Сургута и других городов региона. Уверен, что наши участники из Сургута станут новыми ИТ-звездами в плеяде выпускников «Школы 21».

Обучение проходит полностью в офлайн режиме. Участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более 10. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Югра — один из передовых регионов в области цифровизации медицины, сферы услуг, образовании. Помимо концессионных соглашений в части строительства общеобразовательных учреждений, которые совместно с властями региона, мы первыми в России изучили и внедрили, Сбер также реализует на территории Ханты-Мансийского автономного округа актуальные, востребованные проекты. Мы рады, что Югорское отделение Сбербанка вносит значительный вклад в развитие IT-сферы в образовании. «Школа 21» – уникальный проект, благодарим Правительство за поддержку».