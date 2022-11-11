РКЦ ЖКУ Сургут благодаря сервисам Сбербанка расширил перечень услуг для оплаты через интернет

РКЦ ЖКУ Сургут благодаря сервисам Сбербанка расширил перечень услуг, которые жители региона могут оплачивать через интернет. На сайте расчетного центра собственники помещений могут платить за услуги ЖКХ, капитальный ремонт, обращение с ТКО, обслуживание домофона, систем видеонаблюдения и ограничения доступа на территорию, паркинг и социальный наем.

Теперь также все виды платежей в адрес РКЦ ЖКУ можно совершить в мобильной и веб-версии Сбербанк Онлайн, терминалах и банкоматах Сбербанка.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Удаленные каналы оплаты – это удобно и экономит время. А для тех, кто готов освободить еще больше личного времени и не отвлекаться на ежемесячную оплату услуг ЖКХ, доступен сервис «Автоплатеж». Всего за несколько минут его можно подключить и настроить в СберБанк Онлайн».

После подключения сервиса «Автоплатеж» деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. За день до исполнения платежа клиент получит сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.

На данный момент РКЦ ЖКУ является одним из крупнейших расчетно-кассовых центров в ХМАО-Югре. Он обслуживает более 35 000 абонентов в Сургуте, Лангепасе, Пыть-Яхе, поселках Барсово, Белый Яр, Солнечный и Ульт-Ягун.