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ВТБ Онлайн достиг 12 млн активных клиентов

​Количество пользователей цифровых сервисов ВТБ Онлайн увеличилось на 10%

ВТБ Онлайн достиг 12 млн активных клиентов
Фото: unsplash.com

Количество пользователей цифровых сервисов ВТБ Онлайн — мобильного приложения и интернет-банка — за год увеличилось на 10% и превысило 12 млн человек. Сегодня онлайн оформляется почти половина розничных продуктов банка. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме «Финополис-2022».

Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляют через него уже 48% наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: за 10 месяцев клиенты ВТБ открыли онлайн более 75% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых достигла 54%. Кроме того, клиенты банка открыли свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем в прошлом году, а каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

«В течение последних двух лет мы стремились к выполнению нашей стратегической задачи по доступности 100% продуктов и услуг ВТБ полностью удаленно. Несмотря на серьезные санкционные ограничения этого года мы сегодня максимально близки к выполнению этой задачи. В этом году в ВТБ Онлайн появилось более 100 новых услуг и продуктов, которыми регулярно пользуются наши клиенты. Мы продолжаем регулярно дорабатывать безопасность нашего приложения - например, скрыли персональную информацию клиента в профиле, научились выявлять ситуации, когда доступ к учетной записи получили мошенники и фоново следят, и ликвидировать их. Помимо этого переработали процесс подтверждения операции и разблокировку учетной записи с помощью колл-центра. Кроме того, ВТБ одним из первых довел функционал мобильной версии интернет-банка до полноценного приложения, чтобы пользователь не чувствовал никакой разницы. В результате, число наших постоянных клиентов не только не сократилось в этом году, но и выросло на 10%, до 12 млн человек», — отметил Никита Чугунов.

В 2022 году в приложении и интернет-банке появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов, оформить получение крупной суммы наличных и получить другие продукты. ВТБ также запустил сервис трансграничных переводов, которые доступны сегодня уже в 9 стран. Для сохранения конфиденциальности своих счетов пользователи могут с помощью передать банку номер телефона потенциальных мошенников и поделиться ссылкой на подозрительный интернет-ресурс.

Интернет-банк ВТБ Онлайн был существенно доработан: на главной можно оформлять продукты и пользоваться быстрым доступом к популярным операциям: оплатой по QR-коду, переводами через СБП, оплатой сотовой связи. Также в интернет-банке можно подключить авторизацию по биометрии и входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС. Пользователи могут устанавливать лимиты на переводы, подключать дополнительные настройки безопасности и скрывать разделы с продуктами на главной странице.


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