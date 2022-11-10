Преимущества, которыми выделяется квартал «Булгаков»

Квартал «Булгаков», несомненно, притягивает взгляды прохожих своей архитектурой, но его жители выделяют ещё ряд преимуществ, по которым выбрали здесь квартиру.

— Классическая архитектура. Элегантное сочетание кремовых и шоколадных оттенков, колонны, утонченные кипенно-белые детали. Вечером архитектурно-художественная подсветка преображает квартал.

— Французские балкончики. Такого архитектурного решения нет больше нигде в Сургуте. Они придают фасаду изящество и визуально расширяют пространство квартиры.

— Большие окна. Окна увеличенного размера — 1,8х1,8 метра — пропускают больше естественного света, который ежедневно заряжает энергией

— Приватный двор. С помощью системы пропуска по смарт-картам, только жильцы и их гости могут пройти на территорию и в парадные домов.

— Видеонаблюдение. Камеры позволят наблюдать в режиме реального времени за всем происходящим в доме, парадных и во дворе.

— Дизайнерские парадные. Стеклянная входная группа, небольшие библиотеки, ручная роспись стен будут встречать жителей домов и их гостей.

— Тандем монолита и кирпича. Эти материалы с достоинством выдерживают суровые сибирские зимы, а жарким летом приносят владельцам квартир прохладу. Это невероятно долговечные дома, срок службы которых – 100 лет.

— Высокая готовность. Два дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас идёт строительство финального дома, готовность которого 70%.

— Функциональные планировки: просторные кухни-гостиные, комнаты правильной формы, альков-ниши, гардеробные, лоджии с панорамным остеклением.

— Инфраструктура. В шаговой доступности есть всё необходимое и даже больше: магазины, торговые центры, аптеки, школы, медицинские центры. Если захочется расслабиться, недалеко находится бассейн и SPA-салон, а для семейных прогулок на свежем воздухе прекрасный парк «За Саймой».

Хотите знать больше о финальном доме? Записывайтесь на консультацию по номеру: +7 (3462) 77-95-89, менеджер с удовольствием ответит на ваши вопросы и проведёт экскурсию.