В октябре Сбербанк заработал 122,8 млрд рублей

Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с начала этого года превысила 50 млрд рублей, в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума Finopolis, пишет ТАСС.

«По итогам 10 месяцев „Сбер“ восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей», — цитирует главу госбанка информационное агентство.

Греф сообщил, что бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. «Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года», — сказал он.