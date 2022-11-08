В УрФО открыта третья инженерно-техническая площадка «Газпромнефть-СМ»

Мощная диагностическая база нового экспертного центра в Тюмени позволит проводить исследования разной сложности – от экспресс-тестов промышленного оборудования до узкоспециализированных анализов смазочных материалов. G-Profi Expert Center обеспечит профессиональной экспертизой предприятия сразу двух регионов – Тюменской области и Ханты-Мансийского Автономного округа. Новый центр стал двадцать шестым в международной экспертной сети «Газпромнефть-СМ», предоставляющей партнёрам комплексную сервисную поддержку техники и оборудования.

Мобильная лаборатория и высокоточные приборы дают возможность специалистам центра проводить тестирование техники прямо на производстве. Современное оборудование всего по нескольким каплям работающего масла определит характеристики износа механизмов и основных узлов. А уникальный технический сервис G-Lab, работающий на основе технологии искусственного интеллекта, даст точный прогноз по работе оборудования и вероятным неисправностям.

Основными направлениями работы специалистов центра станут предприятия нефтедобывающей отрасли, а также сельского хозяйства и дорожного строительства.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть-СМ» обеспечивает своих партнёров высококачественными маслами и смазочными материалами. Со многими предприятиями – лидерами своих отраслей наша команда технологов разработала специализированные линейки продуктов. Расширение сети экспертных центров – логичное продолжение сотрудничества, когда наши специалисты не только помогают партнёрам подобрать высокотехнологичные масла, но и обеспечивают комплексом уникальных инженерно-технических сервисов. Постоянный мониторинг и предиктивная диагностика помогают компаниям значительно снизить свои издержки на внеплановые ремонты техники и оборудования».

Справка: «Газпромнефть - смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей.

Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть - смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет более 500 одобрений и допусков ведущих производителей техники.