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​Розничный портфель депозитов ВТБ в Югре вырос на 9%

Объем сбережений жителей Югры на счетах в ВТБ составил 42,5 млрд рублей

​Розничный портфель депозитов ВТБ в Югре вырос на 9%
Фото: ВТБ

По итогам девяти месяцев текущего года объем сбережений жителей Ханты-Мансийского автономного округа на счетах в ВТБ составил 42,5 млрд рублей. С января показатель увеличился на 9%.

Розничный кредитный портфель банка по результатам трех кварталов приблизился к отметке в 85 млрд рублей, также показав прирост с начала года. Наиболее существенная его доля, более 60%, приходится на жилищные кредиты. Ипотечный портфель ВТБ в регионе сейчас составляет 53,8 млрд рублей (+5% к показателям января). Объем ипотечных сделок клиентов банка в сентябре достиг 1,8 млрд рублей, что превысило результаты августа на 17%. Всего за девять месяцев текущего года заемщики ВТБ в регионе оформили 2,5 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 9,5 млрд рублей. Наилучшую же динамику в розничном кредитовании по итогам девяти месяцев показывает сегмент кредитных карт – объем портфеля по этому направлению увеличился почти на четверть.

«Розничный рынок кредитования развивается неоднородно. С последней декады сентября частные клиенты сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок. Ситуация стабилизировалась во второй половине октября. В первую очередь мы видим это в сегменте кредитов наличными, где число заявок от клиентов и число выданных кредитов перешли в устойчивый рост», - отметил управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев.


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