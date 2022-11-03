16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6175   EUR  60,9216  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...
Комментировать
0
В парке «За Саймой» появилась набережная. Оцените ее!
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN?

Да 33.8%

Нет 66.2%

Всего голосов: 207

Комментировать
0
Больше опросов

​«СибурТюменьГаз» провёл Дни карьеры для студентов Югры и Ямала

«СибурТюменьГаз» провел профориентационные мероприятия

​«СибурТюменьГаз» провёл Дни карьеры для студентов Югры и Ямала
Фото: пресс-служба «СибурТюменьГаз»

«СибурТюменьГаз» провел профориентационные мероприятия для студентов Нефтяного института Нижневартовска и филиала в Губкинском Муравленковского многопрофильного колледжа. Основная их цель – выстраивание долгосрочных отношений с молодыми специалистами, заинтересованными в профессиональном развитии в сфере газопереработки.

В Дне карьеры, организованном СИБУРом в Нижневартовске приняло участие более 50 студентов Нефтяного института, обучающихся на программах подготовки специалистов среднего звена. После презентации компании ребятам было предложено принять участие в бизнес-симуляции, направленной на развитие навыка командной работы.

- С Нижневартовским нефтяным институтом нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество по разным направлениям. Мероприятия от потенциального работодателя несут выгоду для двух сторон. Нам важно посмотреть на готовность студентов. Кого мы в перспективе можем взять себе на предприятие, с кем можем работать, кого развивать. Для ребят это возможность познакомиться ближе с корпоративной культурой СИБУРа, узнать о реальных задачах бизнеса, - сообщил директор Нижневартовского ГПЗ Максим Турутин.

По итогам деловой игры сотрудники «СибурТюменьГаза» отобрали наиболее увлеченных студентов, с которыми провели индивидуальное интервью. В результате прямого диалога отдельным студентам сделаны предложения об участии в программе целевого обучения, предполагающую возможность трудоустройства на предприятия после окончания института.

- СИБУР заботится о сотрудниках и заинтересован в привлечении новых людей на предприятия во все регионы страны. Студентам необходимо участвовать в таких мероприятиях для того, чтобы показать себя и как личность, и как человека готового работать в перспективной отрасли и компании. Такие встречи позволяют развивать нужные навыки, например, правильно выражать свои мысли, — поделился Никита Никоноров, учащийся 2 курса по направлению «Автоматизация технологических процессов»

В ЯНАО студенты филиала в Муравленковского многопрофильного колледжа г. Губкинский посетили с экскурсией самый северный газоперерабатывающий завод СИБУРа – Губкинский ГПЗ. Начальник газоперерабатывающего производства Сергей Гаврилов и ведущий инженер производства Урал Сафин рассказали студентам, что такое попутный нефтяной газ, широкая фракция легких углеводородов, сухой отбензиненный газ, показали технологические установки, а также познакомили ребят с основными процессами производства. Чтобы закрепить полученные знания, была проведена викторина с реальными условиями производства.

По словам директора Губкинского ГПЗ Игоря Муханова, поддержка студентов средне-специальных учреждений и их участие в профориентационных мероприятиях играет важную роль в формировании будущего кадрового потенциала завода. - СИБУР является одним из ведущих работодателей в России. Компания заинтересована в привлечении на работу молодых специалистов. Мы всегда поддерживаем подобные профориентационные встречи и с удовольствием приглашаем учащихся ссузов и вузов на экскурсии, где максимально доступно рассказываем о работе предприятий «СибурТюменьГаза». Именно, после таких ознакомительных встреч ребята с большим желанием идут к нам на производственную практику, некоторые остаются работать в периметре СИБУРа, - отметил Игорь Муханов.

Ежегодно на работу в «СибурТюменьГаз» приходит около 40 молодых специалистов. В рамках программы целевого обучения студентам предлагается овладеть одной или двумя профессиями, погрузиться в профессиональную среду на действующих заводах СИБУРа, собрать необходимые данные для дипломной работы и получить приглашение на работу после выпуска.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 136, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте открылся первый «Фермерский островок» в Югре 1116
  2. Бывший главный архитектор вернулся в администрацию Сургута 1014
  3. Строительство дороги от Югорского тракта до протоки Кривуля в Сургуте почти завершили 1002
  4. ​В Сургуте вынесен приговор бывшим наркополицейским 986
  5. ​В Нижневартовске лифт упал вместе с женщиной, сообщили жители дома 898
  6. Список стран, в которые можно улететь из России без пересадок, увеличился 724
  7. ​Экс-директор югорского МУПа стал фигурантом уголовного дела из-за 50 млн рублей 707
  8. ​65 югорчан заболели ковидом за сутки 675
  9. Срочников могут отправить на службу в приграничные регионы 668
  10. Уборку дорог в Сургуте будут проводить качественнее 605
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 2957
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2587
  3. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 2459
  4. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 2456
  5. ​Проект «Сургут — наш общий дом»: промежуточные итоги. Ванда Болотнова // ONLINE 2331
  6. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 2204
  7. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 2179
  8. ​В торговом центре сидят подростки, курят химию и ведут себя вызывающие. Никому нет дела 1997
  9. ​В Югре 31 октября завоют сирены 1914
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 октября? // АФИША 1909
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 41074
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 9025
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 8824
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6239
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4322
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4298
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3996
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3445
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 3201
  10. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3122

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика