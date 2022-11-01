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​В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber

Умные телевизоры Sber работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ

​В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber
Фото: Сбер

В продажу поступили сразу две модели умных телевизоров Sber. У новинок популярные диагонали — 32 и 43 дюйма. Они работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ, поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют.

43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кд/м2. В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения. Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178°, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 Гц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.

Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Из коробки новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов в «Смотрёшке» [1] и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

В открытой операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют. Платформа динамично развивается. Пользователям гарантированы регулярные обновления, стабильная работа сервисов и оперативная техническая помощь.

Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн — изображение будто растворяется в пространстве, помогая сфокусироваться на сюжете. В комплекте есть лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол.

Скоро устройства появятся в сетях розничных партнёров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зелёный день на анонсированные телевизоры будет действовать скидка 5%.


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01 ноября в 18:16, просмотров: 380, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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