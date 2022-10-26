Домклик: Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по количеству ипотечных сделок

Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ по количеству ипотечных сделок в сентябре 2022 года. Первое и второе место у Москвы и Московской области соответственно. Такие данные представили аналитики Домклик в своем исследовании, посвященном ключевым тенденциям рынка недвижимости на основе данных Сбера.

Всего по России в сентябре было выдано 84,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26,4 млрд рублей. Для сравнения, в августе клиенты банка получили 73,5 тыс. кредитов на общую сумму 23,1 млрд руб. В Тюменской области в сентябре было оформлено более 4 тысяч кредитов на сумму свыше 13 млрд рублей.

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеке в сентябре 2022-го. Процентный прирост по отношению к августу 2022-го показан в скобках.

По итогам сентября доля сделок на вторичном рынке по РФ составила 74%, а на первичном — 19,3%. Динамика распределения сделок по типам кредитов в течение года говорит о том, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована больше, чем новостройки.

В Тюменской области, по данным Домклик, структура выданных ипотечных кредитов в сентябре выглядит следующим образом: 23,1% новостройки, 71,6% вторичное жилье, 5,3% распределились между сделками в сегменте индивидуального строительства и сделками под залог недвижимости, на рефинансирование и по военной ипотеке.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Лидером среди льготных программ в Тюменской области является «Господдержка». В сентябре доля сделок по этой программе составила 22%, по программе «Семейная ипотека» —10%.

Количество выданных кредитов по льготным программам за сентябрь 2022-го для топ-10 регионов по количеству выдач. Суммарная доля по всем программам относительно общего количества выдач за месяц показана красным, доля выдач по программе «Господдержка» показана зелёным, «Семейная ипотека» — голубым, IT-ипотека — фиолетовым. Данные отсортированы по суммарной доле сделок по указанным льготным программам.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Программа «Господдержка» показала свою востребованность с первых дней её запуска. На данный момент порядка 90% ипотеки на первичном рынке недвижимости выдается по этой программе. Программа господдержки позволяет купить или построить новое жильё по сниженной ставке, так как часть процентов банку компенсирует государство».

Как отмечают аналитики Домклик, стоимость квадратного метра в Тюменской области по отношению к августу уменьшилась: на 2,1% по ипотечным сделкам Сбера, на 3,6% по соответствующим объявлениям на момент начала сделки. Интересно, что при этом Тюменская область оказалась среди регионов-лидеров по количеству ипотечных сделок с наибольшими скидками от продавцов вторичной недвижимости. Разница в стоимости квадратного метра по сделкам и по объявлениям составляет 2,1%. На первом месте Республика Башкортостан (2,7%), на третьем Москва (1,9%). Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью недвижимости, на которую оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок. Приведены данные за январь 2022 года (обозначено зелёным), август (обозначено голубым) и актуальные на сентябрь (обозначено фиолетовым). Данные отсортированы по величине торга в сентябре 2022 г.