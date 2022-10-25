Поздравление с юбилеем Сургутской окружной клинической больницы

Уважаемая Галина Никандровна, уважаемые сотрудники Сургутской окружной клинической больницы! Позвольте от коллектива Сбербанка в Югре и от себя лично поздравить вас со знаменательным событием - 95-летним юбилеем со дня образования БУ «Сургутская окружная клиническая больница»!

История медицинского учреждения начинается с 1927 года, когда врачебное дело развивалось в Сургутском уезде, входящим в состав Тобольской губернии. Сегодня Сургутская окружная клиническая больница – самое крупное многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение Югры. Каждый выздоровевший пациент Сургутской окружной клинической больницы – это высокая оценка труда всего многочисленного коллектива, стимул для дальнейшего совершенствования качества оказания медицинской помощи и развития новых высокотехнологичных специализированных видом медицинской помощи. Сотрудников вашего коллектива отличают высокий профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к делу. Результаты работы Сургутской окружной больницы являются предметом гордости не только учреждения, но и всего Ханты-Мансийского автономного округа!

Выражаем искреннюю признательность сотрудникам больницы за труд, который ежедневно и круглосуточно позволяет выполнять главную задачу – заботу о здоровом населении Югры! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных достижений, пусть ваши планы и мечты воплощаются в жизнь, а благодарность вылеченных пациентов укрепляет ваши силы!