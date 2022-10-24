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​Проще взять готовый: сколько стоит утеплить дом к зиме?

Эксперты недвижимости компании «Этажи» рассказали, как подготовить жилье к заморозкам и во сколько это выльется

​Проще взять готовый: сколько стоит утеплить дом к зиме?
Фото: unsplash.com

Зима на носу, а значит, самое время позаботиться о состоянии жилья и подготовить его к морозам и осадкам. Это особенно важно сделать тем, кто решил отдыхать за городом зимой или жить там круглый год.

«Жители всё чаще стали оставаться на зиму в своих домах и на дачах — с баней, мангалом и возможностью провести новогодние праздники в кругу родных и близких. Чтобы чувствовать себя комфортно, дом обязательно нужно утеплить», — рассказала специалист по загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Наиля Хамитова.

Как утеплить дом?

Установить приборы отопления. В зависимости от кооператива это будет газовый или электрический котел. Печное отопление используется редко, газ проведен в двух сургутских кооперативах, в остальных — установлены электрические котлы.

Утеплить фасад. Это поможет сохранить тепло внутри дома. Сургутяне чаще выбирают для обшивкипеноплекс или минвату. Из пеноплекса достаточно слоя в 10 см, из минваты — 20 см.Так дом выдержит температуру -50 °C в комплексе с другими мерами утепления.

Утеплить кровлю. Через поверхность крыши уходит много тепла. Укрепление кровли создаст комфортную температуру в доме и снизит затраты на отопление.

Установить обогрев пола. Можно проложить водяной пол или электрический. Последний работает с подпиткой от сети, создавая вредные для здоровья лучи. Лучше выбрать водяной теплый пол.

Установить стеклопакеты.Чем в них больше камер, тем окно лучше справляется с удержанием тепла в помещении. Для сургутского климата подойдут тройные стеклопакеты.

Сколько это стоит?

Каждый случай индивидуален: все зависит потребностей семьи, качества материалов, типа утепления и отопления, а также габаритов дома. По словам экспертов компании «Этажи», в среднем утеплить один квадратный метр обойдется в 8 000 рублей - рассчитать стоимость вы можете самостоятельно.

«Если у вас уже есть дом, и вы планируете его утеплить — будьте готовы искать хорошую бригаду, следить за выполнением работ, контролировать закупку материалов и их стоимость. Это отнимает время, да и стройматериалы серьезно поднялись в цене, каких-то может не быть вовсе. Проще купить готовый дом, в него можно сразу заехать и жить: там есть ремонт, техника, мебель, проведенная теплоизоляция, встроенный санузел» - считает руководитель загородной недвижимости компании «Этажи» Наталья Нестерова.

Если вы не хотите тратить время на закупку дорогостоящих материалов, поиск бригады и длительное строительство, выбирайте готовые дома наetagi.com. Здесь вы найдете свыше 700 утепленных загородных объектов. Перед сделкой вас проконсультируют юристы компании — проверят документы на участок, дом или дачу, чтобы в будущем у покупателя не возникло проблем. По готовности покупатель получит сертификат безопасности.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 52, комментариев: 0
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