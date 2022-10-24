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​Заботиться о пенсии нужно смолоду

Ханты-Мансийский НПФ принял участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в Сургуте

​Заботиться о пенсии нужно смолоду
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

В школах Сургута целый месяц проходят уроки финансовой грамотности. 19 октября Светлана Овчинникова, заместитель директора Сургутского филиала Ханты-Мансийского НПФ, провела онлайн-урок для учеников 10 класса общеобразовательной школы № 44.

«Думай о пенсии с ранних лет» – такой была тема урока для старшеклассников. Светлана Васильевна рассказала о способах повышения собственного дохода, инвестировании, как формируется пенсия и что для этого нужно делать. Но более подробно остановились на теме негосударственного пенсионного обеспечения – как выбрать НПФ и на что стоит обращать внимание при заключении договора.

«Финансовая грамотность — неотъемлемый навык в сегодняшних реалиях. Поэтому очень важно, чтобы подрастающее поколение разбиралось в этой теме, особенно в пенсионном законодательстве. Ведь формировать свои пенсионные накопления нужно смолоду», — считает Светлана Овчинникова.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 96, комментариев: 0
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