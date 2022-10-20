На XV Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «Инфотех-2022» Сбер представил цифровые технологии и решения в области медицины от компаний СберМедИИ и СберЗдоровье (входят в индустрию здоровья Сбера).

Компания СберМедИИ продемонстрировала работу аппаратно-программного комплекса для мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и решениям на базе искусственного интеллекта через платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). С помощью комплекса можно провести целый спектр обследований и дистанционно организовать консультации профильных специалистов из центральных клиник региона. Разработка особенно полезна для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации в труднодоступных районах.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: «Цифровой ФАП» от СберМедИИ на протяжении месяца тестировали медики в областной больнице №23 города Ялуторовска. По их отзывам, решение Сбера на основе искусственного интеллекта показало свою эффективность. Сегодня в рамках работы нашего стенда мы передаем больнице это оборудование для постоянного использования во врачебной практике».

Еще одно решение, представленное на стенде Сбера, — платформа дистанционного мониторинга для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями от медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье». Мониторинг пациентов может осуществляться при помощи тонометров и глюкометров, которые могут автоматически замерять, сохранять и передавать показатели здоровья пациентов лечащему врачу. Также сбор показателей возможен при помощи голосового робота, разработанного партнером Сбера – группой компаний ЦРТ. Пациент и врач могут обратиться к данным в любой момент и увидеть их в динамике. Врач сразу видит отклонения от показателей и может оперативно оказать помощь. Решение СберЗдоровья уже внедрено в более чем 43 регионах страны и не только помогает пациентам, но и значительно разгружает первичное медицинское звено.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Развитие и внедрение новых технологий — одно из ключевых направлений работы Сбера. Сегодня на форуме «Инфотех» мы представляем современные цифровые решения для сферы здравоохранения. В Тюменской области мы видим большой запрос на их внедрение. Некоторые разработки Сбера и компаний-партнеров уже успешно применяются в медицинских учреждениях региона. Надеемся, что представленные сегодня на стенде технологии также будут полезны для врачей и пациентов».

Также специалисты Сбера и компаний-партнеров приняли участие в панельных дискуссиях форума «Инфотех-2022» — «Здравоохранение» и «Кадры для цифровой экономики».