На Сургутской ГРЭС-2 идет капремонт одного из энергоблоков

Капитальный ремонт энергоблока №2 ПСУ-810 МВт продолжается в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Энергоблок №2 был выведен в ремонт 01 сентября. Завершается дефектация оборудования, выполнено порядка 70% работ по подготовке и проведению контроля металла с проведением экспертиз промышленной безопасности.

По итогам обследования котельного оборудования будет заменен тройник узла объединения острого пара. Энергетиками выполнена и диагностика генератора: ротора и статора. Обнаруженные замечания устраняются. По результатам комплексных испытаний, после завершения ремонта, эксплуатация оборудования продолжится в течение последующих шести лет.

Кроме того, на котле энергоблока №2 ПСУ-810 МВт предстоит замена змеевиков четвертого хода конвективного пароперегревателя высокого давления 2-й ступени. Все работы идут по графику. Завершен демонтаж старых элементов, к сварке подготовлены порядка 100% стыков и на данный момент произведена сварка 700 сварных соединений (50% от планового объёма). Энергетикам предстоит замена 730 труб. Начало гидравлических испытаний котла середина ноября 2022 года.

Помимо перечисленного, в рамках технического перевооружения на блоке №2 выполняется замена КАГ-24 (комплексно-автоматические генераторные - 24 кВ). Старый агрегат полностью демонтирован, выполнен технологический проем. Новый автоматический выключатель установлен на штатное место, производится его обвязка. Продолжаются работы по модернизации секции КРУ-6 кВт. По этому оборудованию энергетики уже вышли на завершающий этап ремонтных работ.

Все работы на энергоблоке №2 ПСУ-810 МВт в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» завершатся в декабре 2022 года.