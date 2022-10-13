По данным Домклик, в Сбере растёт ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июле–сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей.

Это больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года (6,5 тыс. ипотек на 26,95 млрд рублей) и за весь 2021 год (8 тыс. кредитов на 24,3 млрд рублей).

Средняя сумма ипотечного займа, который берут на строительство своего дома — 3,9 млн рублей.

Только в сентябре в Сбере заключили 3,4 тыс. ипотечных сделок на 13,3 млрд рублей. В денежном выражении по оформленным жилищным кредитам лидируют:

Московская область —1,46 млрд рублей;

Республика Саха–Якутия —1,42 млрд;

Москва — 1 млрд;

Санкт-Петербург — 0,69 млрд;

Республика Татарстан — 0,63 млрд.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы весь год наблюдаем, как растёт кредитование на ИЖС. Растёт и число заявок, и средняя сумма кредита, то есть люди могут позволить себе более просторные и комфортные дома. А средний возраст заёмщиков, напротив, снижается. В результате ипотека на частное домостроительство начинает работать в полную силу. Это означает, что еще больше россиян теперь могут осуществить свою мечту — поселиться в собственном доме, построенном так, как нравится им».

Напомним, что в августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС с 30 до 20% от стоимости жилья. Эти условия действуют для тех, кто берёт кредит без подтверждения дохода по двум документам. Минимальный взнос со справкой о доходе — 15%.

Базовая ставка по программе «Строительство дома» — от 10,4% годовых. По программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» — от 6,3%, 5,3% и 1,5% годовых соответственно.

Подобрать оптимальную программу и оформить ипотеку для строительства собственного дома можно онлайн на сайте Домклик — это надёжно, технологично и удобно.