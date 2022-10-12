Региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера прошел в Екатеринбурге. Лучшие стартап-команды представили экспертам свои проекты — перспективные технологии в сфере IT, медицины, энергетики и экологии.

В этом году в молодежных акселераторах Сбера приняли участие больше трех тысяч школьников и студентов Уральского федерального округа и Республики Башкортостан. В течение нескольких месяцев они создавали собственные стартап-проекты под руководством опытных методологов и предпринимателей.

Финалисты выступили на площадке Уральского федерального университета. Проекты оценивал экспертный совет, в составе которого — представители Сбербанка, администрации Екатеринбурга, УрФУ, УрГУПС, УГМУ, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Студенты из Тюмени представили систему автоматического забора венозной крови — устройство, по размеру сопоставимое с банкоматом. Для обслуживания пациентов не требуется медработник, правильность выполнения процедуры обеспечивает искусственный интеллект. Установить такою систему можно где угодно — например, в торговом центре. Прототип устройства уже тестируется разработчиками.

Команда участников школьного акселератора из Сургута придумала проект «Росток» для захоронения питомцев с использованием биоразлагаемых урн и выращивания «деревьев памяти». Для праха домашних животных ребята предлагают использовать биоурны, которые со временем разлагаются и становятся питательной средой для деревьев. Это защитит экологию от вредного влияния несанкционированных захоронений, а кладбища превратит в леса. «Росток» уже пилотирует свое решение: в Сургуте выстроена производственная цепочка производства биоурн, а также администрацией региона выделен участок 0,5 га, который станет «парком» для растений.

Цифровое решение для членов гаражных кооперативов разработали молодые стартаперы из Екатеринбурга. Платформа «Вгараже» облегчает работу председателю и обеспечивает комфорт и безопасность собственникам. Помимо чата платформа предлагает разные возможности — от учета счетчиков электроэнергии до автоматического открытия шлагбаума. В будущем платформу планируют адаптировать также для садовых товариществ и коттеджных поселков.

Студенты из Республики Башкортостан продемонстрировали проект устройства для быстрого заряда накопителей энергии — прежде всего оно предназначено для электромобилей. Основа системы — электротехнические компоненты собственной разработки, благодаря которым изделие становится легче и дешевле, что крайне важно для его конкурентоспособности.

Победителем регионального этапа стал проект «Росток». Его создатели смогут выступить на суперфинале в Москве, где представят свою разработку руководителям крупнейших корпораций, ректорам ведущих вузов, инвесторам и поборются за призовой фонд. Проекты других участников пройдут экспертизу Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и будут рассматриваться на предмет инвестиционной поддержки, а также получат помощь в продвижении своих разработок от Сбера.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Проект «Росток» совмещает в себе и технологии, и экологию, и заботу о людях, поэтому мы решили его поддержать. Молодежные акселераторы Сбера объединяют стартапы, корпорации, инвесторов, вузы и региональную власть. Благодаря участию в акселераторах студенты и школьники могут получить необходимые знания, опыт и поддержку, чтобы стать настоящими предпринимателями, причем именно в той сфере, которая сегодня является одной из самых перспективных, — сфере технологий».

Помимо молодежных команд стартапов на региональном Демо-дне выступили самые сильные проекты в области искусственного интеллекта Уральского региона. Они были представлены в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

Открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года.

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.