Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов в третьем квартале 2022 года — это в 2,8 раза больше, чем во втором квартале. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза, превысив 653,2 млрд рублей.

Положительная динамика наблюдалась в течение квартала: в сентябре 84,3 тыс. человек приобрели недвижимость, получив от Сбербанка 267,3 млрд рублей заёмных средств. Это на 15% больше августовских показателей.

Самой востребованной в сентябре оказалась ипотека на вторичное жильё (выдано 62,4 тыс. кредитов или 74% от общего числа). При этом спрос на вторичное жилье по сравнению с августом вырос на 15%, на новостройки — на 12%.

Аналитики Домклик отмечают, что льготные ипотечные программы по-прежнему популярны у россиян. Так, по программе «Господдержка» в сентябре выдано 14,9 тыс. ипотек на 67 млрд рублей (прирост на 16,6% в количественном выражении и на 14% — в денежном). По «Семейной ипотеке» было оформлено 6,3 тыс. кредитов на 30,6 млрд рублей (прирост на 13,8% и 15,1% соответственно).

«Всего с января по сентябрь этого года Сбербанк выдал 543,2 тыс. ипотек на общую сумму 1,68 трлн рублей. Устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты наблюдался весь третий квартал, хотя обычно в июле и августе мы наблюдаем затишье. Мы связываем это с нестандартной ситуацией во втором квартале, когда рынок сильно просел из-за высокого уровня процентных ставок. Думаю, что темпы этого роста, скорее всего, будут замедляться», — отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.