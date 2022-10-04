16+
Логотип Сиапресс
USD  57,5664   EUR  54,3947  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не только вклады: какие еще банковские продукты предпочитают уральские пенсионеры

Порядка 30% договоров по вкладам в Уральском банке Сбербанка приходится на клиентов пенсионного возраста

​Не только вклады: какие еще банковские продукты предпочитают уральские пенсионеры
Фото: Сбер

Порядка 30% договоров по вкладам в Уральском банке Сбербанка приходится на клиентов пенсионного возраста. Однако помимо сбережений клиенты в возрасте от 60 лет также оформляют ипотеку и берут кредиты. Так, среди всех ипотечных заемщиков около 5% — люди в возрасте, а среди всех, кто берет потребительские займы — 4% мужчин и 7% женщин пенсионного возраста.

Интересно, что клиенты-пенсионеры в повседневной жизни все чаще используют дистанционные сервисы для управления своими финансами. Так, веб-версией и мобильным приложением СберБанк Онлайн сейчас пользуются около 40% клиентов-пенсионеров. Пять лет назад этот показатель был на уровне 24,5%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Интерес к банковским услугам у людей в возрасте 60+ всегда был высоким. Поэтому Сбербанк разработал для таких клиентов специальную линейку сберегательных продуктов — это и накопительные счета, и вклады. Также в Сбере пенсионерам доступны различные виды кредитования: потребительские займы, кредитные карты и ипотека. И мы видим, что клиенты из этой категории, как правило, являются ответственными и дисциплинированными заемщиками».

Специально для пенсионеров Сбербанк разработал сайт «Активный возраст», на котором можно пройти бесплатные видеокурсы, прочесть полезные статьи и получить информацию о продуктах и предложениях банка.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50, просмотров: 41, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте жильцы дома по улице Крылова, 20 остались без «умных» счетчиков 937
  2. Югорский хоккеист получил крупный штраф за покупку военного билета 654
  3. ​В Советском районе в лесу заблудились двое пенсионеров 570
  4. ​Ханты-Мансийский НПФ провел второй турнир по шахматам «Открытая игра» 500
  5. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 428
  6. В Ханты-Мансийске продают особняк с бомбоубежищем - объявление пользуется спросом 418
  7. 35 мобилизованных югорчан вернутся домой 412
  8. Пригородный поезд Сургут – Нижневартовск временно отменят с 30 октября 338
  9. Двое пешеходов пострадали за минувшие сутки в Сургуте 326
  10. В Сургуте пройдет тестирование сирен 282
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7186
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4956
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2189
  4. ​300 югорцев 2105
  5. Сейчас начнется 1837
  6. Депутаты Думы Сургута приняли досрочную отставку Надежды Краснояровой 1819
  7. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1804
  8. В следующем году капитальному ремонту в Сургуте подлежат три дороги 1747
  9. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1746
  10. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1615
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27377
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11776
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8758
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7806
  5. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 7186
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6414
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5522
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5491
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 4956
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4459

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика