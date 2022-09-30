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​Сбербанк представил на ЮПИФ новейшие разработки для бизнеса и промышленности

Сбербанк продемонстрировал новые технологические разработки на Югорском промышленно-инвестиционном форуме

​Сбербанк представил на ЮПИФ новейшие разработки для бизнеса и промышленности
Фото: Сбер

Сбербанк продемонстрировал новые технологические разработки на Югорском промышленно-инвестиционном форуме в Ханты-Мансийске. Сбер и компании-партнеры представили инновационные решения для промышленных компаний, в том числе для нефтегазовой отрасли.

В частности, на стенде Сбера можно познакомиться с возможностями цифровой облачной платформы Platform V, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать бизнес-приложения любого масштаба и сложности. Platform V содержит более 60 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом.

СберМобайл представил платформу промышленного интернета вещей. На ее базе может быть реализован цифровой двойник производства, запущено интеллектуальное управление на базе машинного обучения. Платформенные решения СберМобайл также позволяют реализовать проекты по цифровому управлению городским хозяйством, транспортом, ЖКХ и т.д.

Также на стенде представлено совместное решение СберМобайл и НПК ВИП — облачное решение по централизованному учёту и сбору показаний датчиков избыточного давления на базе платформы IIoT СберМобайл. Датчики применяются в нефтегазовой промышленности, в том числе для насосных станций, водозаборного оборудования, водоочистки, резервуаров чистой воды.

Компания «SberDevices» демонстрирует на стендефункциональные цифровые продукты, созданные российскими специалистами в рамках импортозамещения в самых разных отраслях: защищенные коммуникации, синтез и распознавание речи (автоматизация кол-центов), цифровизация образования, автоматизация взаимодействия с обращениями граждан (SmartBot).

Для корпоративных клиентов Сбер подготовил на ЮПИФ деловую программу: пленарную сессию по цифровой трансформации и бизнес-завтрак, в ходе которого эксперты банка и руководители крупных региональных компаний обсудят инструменты и возможности для решения задач по импортозамещению в ХМАО.

«Использование передовых технологий сейчас является одним из важнейших условий для роста и развития предприятия. Внедрение новых решений позволяет оптимизировать процессы, сокращать издержки и повышать конкурентоспособность. Разработки Сбера и наших партнеров в сфере искусственного интеллекта, аналитики данных, кибербезопасности помогут успешно реализовать приоритетные проекты, важные для экономики региона и всей страны», — отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

XI Югорский промышленно-инвестиционный форум проходит в Ханты-Мансийске 29-30 сентября. Повестка мероприятия посвящена повышению производственной эффективности, развитию промышленной инфраструктуры, формированию новой модели устойчивого бизнеса, вопросам импортозамещения в нефтегазовом машиностроении, определению новых драйверов роста, нацеленных на реализацию национальных целей развития.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 54, комментариев: 0
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