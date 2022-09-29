Эстетика — одна из главных отличительных особенностей проекта, каждая деталь проходит тщательный отбор специалистами. Именно поэтому «Булгаков» притягивает взгляды прохожих, а жители с большим теплом говорят о месте, в котором живут.

Вот что они отмечают:

— Классическая архитектура. Элегантное сочетание кремовых и шоколадных оттенков, колонны, утонченные кипенно-белые детали. А в вечернее время архитектурно-художественная подсветка преображает квартал. .

— Французские балкончики. Такого архитектурного решения нет больше нигде в Сургуте. Они придают фасаду изящество и визуально расширяют пространство квартиры.

— Большие окна. Окна увеличенного размера 1,8х1,8 метра пропускают больше естественного света, который ежедневно заряжает энергией.

— Приватный двор. С помощью системы пропуска по смарт-картам, только жители и их гости могут пройти на территорию и в парадные домов.

— Видеонаблюдение. Камеры позволяют в режиме реального времени наблюдать за всем происходящим в доме, парадных и во дворе.

— Дизайнерские парадные. Стеклянная входная группа, небольшие библиотеки, ручная роспись стен встречают жителей домов и их гостей.

Два дома уже введены в эксплуатацию и его жители гордятся местом, где живут.

Семья Ковтун

— Нравится, что дома красивые, сдержанные, аккуратные. Нравятся французские балкончики, оформление парадных — это делает дом уникальным. Если в жизни стремиться к высотам, то окружать себя нужно комфортом. И пусть это будет дороже.

Семья Новосёловых

— Гости всегда восхищаются нашим домом, а когда попадают в парадные, то останавливаются для того, чтобы полюбоваться. В такие моменты возникает ощущение гордости.

Анна Круподерова

— При выборе квартиры я рассматривала разные варианты, но всё же классика оказалась мне ближе. Мне нравится архитектура дома: красивый фасад с шоколадными оттенками, колоннами и французскими балкончиками, понравилось оформление квартала, дизайн парадных. Приятно приходить домой, атмосфера расслабляет и вдохновляет. По вечерам я люблю почитать классическую литературу.

Семья Легоньковых

— Благородные оттенки, цитаты и росписи на стенах, картины, зеркало в полный рост, дизайнерские лавочки и, конечно же, больше всего мне понравилась мини-библиотека. Там я могу поделиться с соседями своими любимыми книгами. Например, Ремарк «Триумфальная арка» и «Ночь в Лиссабоне». А также присмотреть что-то новое и для себя.

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