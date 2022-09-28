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​«Змейка», платежи по QR и анализ финансов: в Сбере рассказали об интересных функциях онлайн-приложения

В Сбере рассказали о полезных сервисах в мобильном приложении СберБанк Онлайн

​«Змейка», платежи по QR и анализ финансов: в Сбере рассказали об интересных функциях онлайн-приложения
Фото: Сбер

Почти у каждого в смартфоне установлено удобное приложение, через которое можно проводить онлайн-платежи, погашать кредиты, управлять вкладами и совершать другие операции. В Сбере рассказали о полезных сервисах в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которые сделают процесс управления финансами легче и удобнее.

Оплата ЖКУ по QR. В СберБанк Онлайн можно оплатить электричество, газ и другие коммунальные услуги. Самый быстрый способ сделать это – навести камеру телефона на QR-код в квитанции. Если счет приходит в электронном виде, приложение считает код из загруженного файла. Кроме того, некоторые поставщики услуг предоставляют возможность прямо через приложение сдавать показания счетчиков.

Оплата товаров и услуг по QR без интернета. Бывает, что в месте оплаты не ловит связь. В такой ситуации поможет сгенерированный заранее QR-код. Для этого в СберБанк Онлайн зайдите в раздел QR-кодов (значок в виде кода в левом верхнем углу на главной странице приложения) и нажмите на вкладку «Оплатить». На странице появится QR-код. Здесь же можно настроить карту, с которой будет производиться списание, и установить лимит платежа. В дальнейшем этот код будет высвечиваться при входе в приложение на странице ввода пароля. Чтобы открыть и считать QR, внизу страницы ввода пароля нажмите на вкладку «Оплата». Заходить в само приложение, вводя пароль, при этом не нужно. QR-код будет доступен без интернета. Действителен он в течение 3-х месяцев. По истечению срока можно сгенерировать новый.

Автоплатежи. Каждый месяц мы оплачиваем мобильную связь, интернет, ЖКУ, обучение и другие счета. Чтобы не тратить на это время и не забывать оплачивать квитанции вовремя, в СберБанк Онлайн есть сервис по автоматической оплате услуг (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). Банк автоматически будет совершать платеж одним из выбранных вами способов. Первый — при появлении нового счета. Такой вариант подойдет для оплаты коммунальных услуг или обучения. Второй — в установленный день на фиксированную сумму (например, абонентская плата за интернет или телефон). Еще один способ — автоплатёж при снижении установленного баланса. Им удобно пользоваться для оплаты мобильной связи.

Штрафы. Если в СберБанк Онлайн завести номера автомобиля и СТС, уведомления о нарушениях будут приходить прямо в приложение. Оплатить их, конечно, тоже можно здесь.

Анализ финансов. В приложении можно отслеживать источники зачислений и траты по различным категориям (транспорт, рестораны, здоровье и красота и т.д.), а также установить лимит на бюджет по ним.

Проверка номеров. В СберБанк онлайн можно включить проверку входящих номеров. После активизации функции на экране смартфона будет высвечиваться предупреждение, если вам звонят мошенники.

Гороскоп и игра «Змейка». Банковское приложение может быть не только полезным, но и занимательным.Узнать, что сегодня сулят звёзды, вспомнить знаменитую игру 2000-х и найти другие развлечения в СберБанк Онлайн можно в сервисе «Салют для жизни».


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Сегодня в 12:48, просмотров: 82, комментариев: 0
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