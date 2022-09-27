ВТБ запускает акцию для клиентов, впервые оформляющих карту банка. Тем, кто подаст заявку на получение дебетовой карты до конца октября, банк перечислит на счет тысячу рублей после оплаты первой покупки.

Чтобы получить вознаграждение от банка, достаточно оформить первую Мультикарту до 31 октября 2022 года, а затем в течение месяца с момента выдачи карты оплатить с ее помощью товары или услуги. В качестве вознаграждения банк начислит каждому участнику по одной тысяче рублей. Средства поступят на счет в течение месяца со дня покупки.

«ВТБ активно развивает линейку продуктов и сервисов, облегчающих решение финансовых задач для клиентов. С Мультикартой можно быстро и легко оплатить товар или услугу, в том числе в интернет-магазине, снять наличные или перевести деньги другому человеку, а также без комиссий оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и штрафы ГИБДД. Ее обслуживание полностью бесплатно для пользователя, при этом мы предлагаем обновленную программу лояльности и дополнительно бонусируем тех, кто начинает использовать карту ВТБ», – отметила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Вознаграждение от банка доступно всем новым клиентам, за исключением получателей карт, оформленных в рамках зарплатных проектов. Для оформления заявки на карту можно воспользоваться любым удобным каналом – сайтом банка, приложением ВТБ Онлайн или прийти в любое отделение ВТБ. Также возможна бесплатная доставка карты домой или в офис.

Всем владельцам карт доступна программа лояльности ВТБ, которая позволяет получать кешбэк в размере от 2% от суммы покупок в популярных категориях – в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды. Дополнительный бонус получают зарплатные клиенты банка – плюс 0,5% к основному проценту. Кешбэк начисляется мультибонусами, которые могут быть конвертированы в товары, услуги или сертификаты в каталоге программы.