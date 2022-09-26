В Югорске начал работу офис нового формата банка ВТБ. Это первое подобное отделение в Ханты-Мансийском автономном округе. Благодаря «умным технологиям» эффективность работы такого офиса на 40% выше, чем у обычных точек банка.

ВТБ одним из первых на банковском рынке запустил современный стандарт мультиформатного офиса. Он создан в обновленном дизайне и организован таким образом, чтобы обеспечить персональное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. В помещении нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Посетителей приглашают в одну из локаций отделения, где их встречает работник банка с ноутбуком. Клиент получает индивидуальную консультацию и экспертную поддержку сотрудника банка, в том числе по использованию современных цифровых сервисов. У клиента есть возможность провести необходимые ему операции и подписать документы в электронном виде. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания посетители проводят в офисе в среднем менее 15 минут.

Операционный офис «Комсомольский» с сегодняшнего дня принимает клиентов в Югорске по адресу ул. Ленина, 29. В обновленном отделении можно воспользоваться всеми основными продуктами линейки ВТБ для населения: получить кредит наличными, открыть вклад или накопительный счет, оформить кредитную или дебетовую карту. В круглосуточной зоне самообслуживания доступны 2 современных банкомата с функцией приема наличных и возможностью проведения операций без использования карты – с помощью QR-кода. Офис оборудован двумя переговорными комнатами. В офисе выделено пространство для обслуживания состоятельных клиентов.

Предприниматели могут в офисе нового формата открыть расчетный счет, разместить средства на депозите и провести расчетные операции, а также заключить договор на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

«Преимущества инновационных отделений уже оценили в разных регионах страны, теперь наши новые решения доступны и клиентам в Ханты-Мансийском округе. В новой точке мы расширили штат сотрудников и впервые организовали в Югорске обслуживание не только физических лиц, но и средних и малых предприятий города», – отметил управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев.

Обслуживание физических лиц в новом офисе «Комсомольский» осуществляется по будням с 10 до 19 часов, корпоративных клиентов - также с понедельника по пятницу включительно с 10 до 17 часов.

Новый стандарт мультиформатного офиса ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства». В рамках программы модернизации сети банк в 2022 году открывает 50 новых офисов в 40 городах страны.