17 сентября по всему округу прошел «Кросс нации – 2022». В Ханты-Мансийске участие приняло более 1500 человек, а в Сургуте порядка 1200. Всего по округу в «Кроссе нации – 2022» приняло участие около 11 тысяч жителей.

В этот день спортсмены и любители спорта встретились на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске и на стадионе «Спортивное ядро» в Сургуте и преодолели дистанции в 1,5, 2,5, 3 и 5 км.

Забег проходит уже в 13 раз, впервые он прошел еще в 2009 году. Ханты-Мансийский НПФ всегда с радостью выступает спонсором спортивных соревнований, поддерживая стремление югорчан к здоровому образу жизни, и дарит призы участникам и победителям.

В этом году подарки от Ханты-Мансийского НПФ получили самые юные участники – победители спортивного забега в возрасте 10-12 лет: Тайшин Александр, Соловьев Александр, Захаров Артем, Ситникова Мария, Масленникова Алексия и Куренкова Варвара.

А также самые взрослые – Мащенко Галина и Пашкин Геннадий. Галине исполнился 71 год, но несмотря на возраст, она ведет активный образ жизни и старается всегда участвовать в таких мероприятиях.