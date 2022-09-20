16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0158   EUR  60,0507  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»

Акция «Год без комиссии по кредитной карте» от Банка Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил акцию «Год без комиссии по кредитной карте», участники которой получат год бесплатного обслуживания по кредитной карте «120 дней на максимум». Для участия в акции необходимо оформить и получить карту в период с 19 сентября по 31 октября 2022 года включительно. Год бесплатного обслуживания действует с даты получения карты.

Карта «120 дней на максимум» – кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом 120 дней. Ее можно получить по паспорту, кредитный лимит составляет до 1 миллиона рублей. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:34, просмотров: 262, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 664
  2. Дело Раи Мамедовой из Сургута отправили в суд 569
  3. Пенсионеры Сургута будут получать 40 бесплатных поездок в автобусах 450
  4. Умер Виталий Чернаков 440
  5. Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок 426
  6. В Сургуте мальчик ехал на велосипеде в школу и угодил под машину 425
  7. Сургутские «Сандуны» остались без покупателя 421
  8. В Сургуте откроют вытрезвитель на 10 мест 411
  9. Сургут лидирует по числу заболевших в Югре 365
  10. Вторая библиотека нового поколения откроется в Нижневартовске 349
  1. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 1621
  2. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 1531
  3. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 1450
  4. В Сургуте построят причал и бухту для яхт 1439
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1393
  6. Сургутские собственники завышают цену своих квартир — наценки доходят до миллиона 1382
  7. Два дачных кооператива под Сургутом проверяют на наличие сибирской язвы из-за найденных останков скота 1320
  8. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1300
  9. Югорский пенсионер потерял на «финансовой бирже» 200 тысяч рублей 1283
  10. В Сургуте приступили к замене старых урн 1274
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7272
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4933
  3. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4283
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4169
  5. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3625
  6. На югорском месторождении заметили стаю волков 2995
  7. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2937
  8. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 2824
  9. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 2524
  10. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2469

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика