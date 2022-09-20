Сбер улучшил условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции продолжают действовать — 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9% если подписки нет. Базовая минимальная ставка, которая начинает действовать со второго месяца, снижена до 12,9% годовых. Она распространяется на кредиты от 1 млн рублей.

Максимальная ставка по вкладам остаётся без изменений: по вкладу «Лучший%» она сохранится на уровне 7,5% годовых.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Мы следим за всеми изменениями на рынке и стараемся делать максимально выгодные предложения для наших клиентов, отталкиваясь от этих перемен. Сегодня мы смогли снизить минимальную базовую ставку для потребительских кредитов, при этом не изменив ставку для самых выгодных депозитов, поэтому для тех клиентов, которые планировали начать сберегать, сейчас самое подходящее время открыть вклад».

Решение о снижении ставки принято в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.