​Более 100 предприятий Ханты-Мансийского автономного округа воспользовались господдержкой с помощью Сбера

Более 100 предприятий Ханты-Мансийского автономного округа воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Сбербанке. Общая сумма финансирования с начала 2022 года превысила 1 млрд рублей.

По программе «Господдержка 13,5% - 15%» для малого и среднего предпринимательства Сбербанк в Югре выдал 85 кредитов на сумму 777 млн рублей.

В рамках остальных программ Сбербанк профинансировал предприятия ХМАО на 235 млн рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам».