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Cбер начинает принимать заявки на сельскую ипотеку

Сбер рассказал, по какой ставке будет выдаваться сельская ипотека

Cбер начинает принимать заявки на сельскую ипотеку
Фото: Сбер

С 15 сентября Сбербанк открывает приём заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях. Ставка составит 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья и 3% — для строительства жилого дома. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, по двум документам — от 50%. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Мы рады возобновить прием заявок на государственную программу сельской ипотеки. Это важный проект помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, которые живут на сельских территориях. На сайте сервиса Домклик наши клиенты могут найти актуальный список сельских территорий и агломераций, в которых можно приобрести жильё в рамках этой ипотечной программы. А оформить её можно онлайн — быстро и просто».

По программе можно:

— приобрести участок с жилым домом или дом блокированной застройки у юрлица (с момента постройки объекта не должно пройти более трёх лет) или физлица (не более пяти лет);

— построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо ИП на собственном или приобретаемом участке. (срок строительства не должен превышать двух лет).

Программа имеет ряд особенностей:

1. Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до 10 дней.

2. Объект недвижимости должен соответствовать следующим критериям: быть пригодным для проживания, обеспечен централизованными и автономными инженерными системами (электричество, вода и т. д.), иметь площадь не менее размера, равного учётной норме площади в расчёте на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

3. Кредит по программе можно получить только один раз.

4. В приобретённом объекте необходимо оформить постоянную регистрацию в течении 180 дней с момента получения собственности и подтверждать наличие этой регистрации раз в год в течении 5 лет.

Ознакомиться с подробными условиями программы, рассчитать условия и подать заявку на «Сельскую ипотеку» можно онлайн на Домклик.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 101, комментариев: 0
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