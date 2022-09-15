16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7751   EUR  59,8368  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Группа ВТБ посчитала траты россиян на обогреватели в начале осени

В этом году россияне потратили на покупку обогревателей меньше, чем в прошлом году

Группа ВТБ посчитала траты россиян на обогреватели в начале осени
Фото: пресс-служба ВТБ

За первые 10 дней сентября россияне потратили на покупку обогревателей на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным «Первого ОФД» (входит в Группу ВТБ), на эти цели они направили 40 млн рублей. Наибольшим спросом пользуются конвекторные устройства.

Всего, по подсчетам «Первого ОФД», за первую декаду сентября население приобрело на 39% меньше обогревателей, чем годом ранее.

Россияне стали реже покупать приборы стоимостью до 5 тыс. рублей (этот сегмент занимает 89% рынка) и 10-15 тыс. рублей (порядка 1%). При этом спрос на устройства в ценовом диапазоне 5-10 тыс. рублей, наоборот, вырос на 15%, в результате на этот сегмент пришлось 9% рынка. Наибольшей популярностью этой осенью пользуются конвекторы. На втором месте по объему спроса – инфракрасные обогреватели, на третьем – масляные радиаторы.

Специалисты «Первого ОФД» отмечают, что снижение спроса на обогреватели вполне объяснимо. Несмотря на то, что после аномально теплого августа сентябрьское похолодание было более заметным для населения средней полосы России, этой осенью погода в целом соответствует климатической норме. Поэтому сезонный рост спроса на обогреватели пока не достиг уровня прошлого года, когда уже в первых числах сентября ночные температуры приближались к нулевым значениям и в середине сентября в ряде регионов начался отопительный сезон. Вполне возможно, что общий объем трат на обогреватели этой осенью будет ниже прошлогодних показателей, так как многие россияне уже ранее приобрели нагревательные приборы длительного пользования, которые используются и в этом году.

«Первый ОФД» - оператор фискальных данных, входит в Группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:51, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталье Комаровой показали, как в Сургуте строят скоростные пассажирские лодки. Правда, вдалеке от воды 811
  2. Департамент культуры и молодежной политики Сургута возглавил Антон Акулов 806
  3. ​Странно: гадюшник на «грэсовском пятачке» не могли снести 15 лет, а с ж/д вокзалом порешали очень быстро 576
  4. Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн 457
  5. «Вопросами трудоустройства мы начинаем заниматься, как только человек приступил к профессиональному обучению» 411
  6. Водитель Toyota Avensis выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП в Нефтеюганском районе 296
  7. В Югре за сутки более чем в 2 раза выросло число заболевших и скончался один пациент 263
  8. В Югре мошенники переключились на обман таксистов 257
  9. Нефтеюганец переходил дорогу на красный свет и угодил под легковушку 247
  10. Александр Бастрыкин поручил проверить работы югорских следователей 168
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6369
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2141
  3. Третья смена 1844
  4. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1765
  5. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1581
  6. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1561
  7. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1539
  8. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1520
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1520
  10. ​Молдавия возобновляет авиасообщение с Россией с 1 октября 1440
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 6369
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4626
  3. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3852
  4. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3814
  5. Районный парикмахер 3738
  6. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3404
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3183
  8. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2902
  9. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2636
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 2562

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика