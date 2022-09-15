Какие возможности дает клубная карта «Привилегия» для жителей домов ССТ

При получении ключей каждый житель домов ССТ в Сургуте становится участником программы лояльности и получает клубную карту «Привилегия». Она дает право воспользоваться выгодными предложениями от наших партнёров.

На специальных условиях вы сможете купить нужное для ремонта и обустройства квартиры, воспользоваться медицинскими услугами, образовательными программами и даже отдохнуть в лучших местах города.

Полный перечень партнеров и предложений можно посмотреть на сайте в разделе «Программа лояльности».

Информацию о новых привилегиях и партнерах мы будем размещать на сайте.

Если вы живете в домах ССТ в Сургуте и по какой-то причине ещё не получили карту — ждем вас в офисах продаж. С собой нужно взять договор и паспорт.

Звоните, чтобы узнать больше подробностей: +7 (3462) 77-95-89.