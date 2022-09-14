16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0676   EUR  60,9364  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

ВТБ ждет снижения ключевой ставки до 7,5%

​По прогнозам ВТБ, в пятницу Банк России снизит ключевую ставку

ВТБ ждет снижения ключевой ставки до 7,5%
Фото: ВТБ

По прогнозам ВТБ, в пятницу Банк России на заседании совета директоров снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5%. При дальнейшем снижении темпов инфляции к концу года она может составить 7%, что станет самым низким показателем за весь 2022 год. Об этом заявил в преддверии заседания Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ.

Снижение ключевой ставки Банком России приведёт к традиционной коррекции ставок на кредитные продукты и дальнейшему росту клиентской активности. Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле-мае этого года, продления госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию, а также благодаря улучшению условий по кредитам со стороны крупнейших банков.

При этом постепенное снижение ключевой ставки уже привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений и возвращению населения к потребительской модели поведения. По итогам 2022 года портфель классических рублевых вкладов физлиц в целом России может достигнуть 32 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15% – это в два раза больше, чем год назад. При этом рынок розничного кредитования во втором полугодии может вырасти сразу в 1,5 раза – и одним из катализаторов может стать продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки.

«Июльское решение совета директоров Банка России зажгло «зеленый свет» на пути российских заемщиков к доступным кредитам. Ставки снизились до прошлогоднего уровня, что позволяет клиентам решать свои финансовые вопросы, отложенные весной. Уже в августе рост продаж был зафиксирован во всех сегментах, рынок растет несколько месяцев. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребкредитов – на 70%, автокредитов – на треть. Для стабильного развития розничного бизнеса сегодня необходима такая динамика, и обеспечить ее может низкий уровень ключевой ставки. Поэтому показатель в 7,5-7% к концу года видится нам вполне реальным», – комментирует Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, темпы кредитных продаж в текущем году не достигнут уровня 2021 года. Однако стабильное снижение ставки регулятором позволяет банкам постепенно возвращать на докризисный уровень ставки по кредитам, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на дальнейший рост продаж уже в следующем году.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:33, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Ушла эпоха: в Сургуте приступили к сносу недостроя на Энергетиков 1062
  2. Известный оперный певец поделился впечатлениями о первой поездке в Сургут 711
  3. Сургутяне примут участие в легкоатлетическом забеге в субботу 615
  4. Дорожные работы от улицы Югорской до Инженерной завершатся к концу сентября 584
  5. Губернатор Югры проверила готовность сургутских котельных 578
  6. Более 100 смертей от ковида выявили в России впервые с конца мая 561
  7. В Югре стало меньше убийств, разбоев и хулиганств 524
  8. ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты 474
  9. Осеннее питание против вируса и стресса // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 469
  10. Летом квартал «Булгаков» расцветает благодаря его жителям 439
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5920
  2. ​Сургутские врачи рассказали о программе диспансеризации населения 2037
  3. ​Заход — по Ленину 1744
  4. Третья смена 1674
  5. ​Новая дорога продолжит Никольскую улицу в Сургуте 1658
  6. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 1519
  7. ​Корона наступает? В Югре растет число новых заболевших 1504
  8. Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске 1461
  9. ​Сургутский школьник предложил плавить снег энергией ГРЭС 1426
  10. ​С нашим топорным подходом от уроков патриотизма в школах толку не будет. Все закончится формализмом 1401
  1. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 5920
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4557
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 4079
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3783
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 3712
  6. Районный парикмахер 3656
  7. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 3312
  8. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3097
  9. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2838
  10. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2566

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика