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Летом квартал «Булгаков» расцветает благодаря его жителям

Ежегодно в квартале «Булгаков» проводится конкурс на лучшее оформление французского балкончика

Летом квартал «Булгаков» расцветает благодаря его жителям
Фото: ЖК Булгаков

Французские балкончики — одна из ключевых деталей образа квартала «Булгаков». Легкие, воздушные, отражающие дух европейской романтики — они делают дома еще более изящными и элегантными.

Летом балкончики так и манят разбить за окном ароматный цветник. Кстати, устроить это не так уж и сложно. Есть масса красивых, а главное —неприхотливых растений, которые будут прекрасно выглядеть до самой осени.

Ну а если живые растения вам не по вкусу, на помощь придут альтернативные варианты декора. Например, можно украсить решетку балкончика гирляндой и выставить на нем композицию из декоративных фонариков и фигурок. А рядом с окном, на подоконнике, разместить мягкие подушки или пуфы, чтобы с любоваться видами и своим творением

Ежегодно в квартале «Булгаков» проводится конкурс на лучшее оформление французского балкончика. На протяжении всего лета жители квартала украшают свои балкончики, придумывают название своих композиций и делятся фотографиями друг с другом.

В этом году победителем стала Татьяна Тарасова с работой «Счастье строится»

Второе место у Александры Стародубцевой с композицией «Матушка тыква и ее замечательное семейство»

Третье место заняла Елена Ковтун с работой «Цветочные краски Булгакова»

Берите идеи на заметку, вдохновляйтесь и создавайте свой мини-сад на французском балкончике. А если вы только присматриваете квартиру, Записывайтесь на консультацию по номеру: +7 (3462) 77-95-89, менеджер с удовольствием ответит на ваши вопросы и проведёт экскурсию.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 94, комментариев: 0
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