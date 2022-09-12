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​Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»

Процентные ставки по срочным вкладам Банка Уралсиб повышены

​Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил процентные ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход». С 12 сентября ставки по вкладу «Золотой сезон» составляют от 5,85% до 7,80% годовых в зависимости от суммы и срока размещения, по вкладу «Доход» – от 5,42% до 8,51% годовых с учетом капитализации процентов.

Минимальная сумма вклада «Золотой сезон» составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Минимальная сумма вклада «Доход» составляет 1000 рублей при открытии в онлайн-банке и 30 тысяч рублей при открытии в офисе банка. Срок размещения – от 91 до 1100 дней. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или счет вклада (капитализация).

Открыть вклады можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 13:29, просмотров: 70, комментариев: 0
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