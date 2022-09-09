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​ВТБ: август стал рекордным по спросу на ипотеку в Югре

Банк ВТБ четвертый месяц подряд фиксирует прирост выдач ипотеки в ХМАО

​ВТБ: август стал рекордным по спросу на ипотеку в Югре
Фото: ВТБ

Банк ВТБ четвертый месяц подряд фиксирует прирост выдач ипотеки в Ханты-Мансийском автономном округе. В августе клиенты банка в Югре оформили более 350 жилищных кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей, что на 38% больше, чем в июле, и является рекордным показателем за месяц в 2022 году.

Динамика роста продаж ипотеки в Югре в августе оказалась почти вдвое выше, чем в целом по стране. Объемы выдачи жилищных кредитов в ВТБ в регионе за прошедший месяц превысили аналогичные показатели августа-2021 на 14%.

Чаще всего в августе югорчане проводили сделки в ВТБ в рамках стандартных программ банка. Доля таких сделок составила 77%, а объем – 1,2 млрд рублей. Еще 13% сделок прошли в рамках льготных программ: семейной ипотеки и господдержки на новостройки. Объем выдач по ним насчитывает 220 млн рублей. Остальные 10% приходятся на рефинансирование ранее оформленных кредитов.

Всего за январь-август ВТБ предоставил клиентам в ХМАО 2 тыс. жилищных кредитов на 7,7 млрд рублей, в том числе более 570 кредитов на 2,2 млрд рублей – по льготным программам.

В целом по стране заемщики ВТБ с начала года оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка за этот период вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе клиенты ВТБ провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Рефинансирование ипотечных кредитов в банке также доступно по ставке 9,9%.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 73, комментариев: 0
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