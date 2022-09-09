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​Клиенты ВТБ стали в 1,5 раза активнее пополнять карты «Мир» в банкоматах

В банкоматах ВТБ держатели карт «Мир» любых российских банков могут вносить наличные на свой счет без комиссии

​Клиенты ВТБ стали в 1,5 раза активнее пополнять карты «Мир» в банкоматах
Фото: ВТБ

В банкоматах ВТБ держатели карт «Мир» любых российских банков могут вносить наличные на свой счет без комиссии. С начала года доля таких операций выросла в 1,5 раза.

Россияне все активнее предпочитают осуществлять безналичные расчеты, рост операций пополнения карт «Мир» любых российских банков происходит во всех регионах России. Наибольшая динамика зафиксирована в Карачаево-Черкесской Республике и в Магаданской области – в 3 раза по отношению к аналогичному показателю прошлого года, в Сахалинской, Кировской и Омской областях – в 2,5 раза, в Москве – в 2 раза. При этом доля аналогичных операций по картам остальных платежных систем снизилась на 28%.

«Банкоматы остаются одним из самых востребованных каналов операций с наличными среди держателей банковских карт. Именно поэтому мы делаем наши устройства самообслуживания всё более удобными и функциональными как для пользователей, так и для клиентов банков-партнеров и сторонних банков. Мы непрерывно увеличиваем долю устройств с функцией приема денежных средств и большего количества купюр. Тем самым мы активно стимулируем проведение безналичных расчетов. После ухода из России международных платежных систем население постепенно переходит на карты «Мир», в ВТБ портфель таких карт уже достигает 14 млн штук. Поэтому бесплатный сервис пополнения наличных на свою карту «Мир» любого банка становится все более востребованным у населения. Сегодня клиенты ВТБ привязали уже почти 1,5 млн карт Мир к платежным сервисам Mir Pay и Samsung Pay. Это позволяет им привычно оплачивать покупки смартфоном», – отметил начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.

На внесение наличных в банкоматах ВТБ для держателей карт сторонних банков и банков-партнеров распространяется лимит: сумма одной операции не может превышать 100 тыс. руб. Для бесконтактных операций в банкоматах можно использовать как приложение Mir Pay, так и карты с чипом NFC (технология беспроводной передачи данных в малом радиусе взаимодействия их носителей).

На сегодняшний день ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тыс. устройств самообслуживания в более чем 1,5 тыс. населенных пунктов.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 97, комментариев: 0
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