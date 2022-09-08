Архитектурный ансамбль «Вознесенский» стал заметным явлением рынка жилой недвижимости Тюмени. Он не просто заметен – он УНИКАЛЕН: местонахождение в историческом центре, развитая инфраструктура, высокотехнологичные решения. Это идеальное место достойной жизни!
Приобретение недвижимости в Вознесенском может стать не только началом формирования вашего родового гнезда, но и перспективной инвестицией в динамично развивающийся новый центр города.
Вознесенский - однажды и навсегда:
- 70 уникальных квартир, где каждая планировка эксклюзивна;
- Двухуровневые пентхаусы с просторными террасами;
- Дровяные камины, как сердце интерьера;
- Видовые квартиры на набережную и храм Вознесенского;
- Закрытый двор с охраняемой территорией;
- Домашний кинотеатр, коворкинг, спортзал;
- Отельный сервис класса Люкс (услуги портных и химчистка, забота о домашних животных, услуги нянь и репетиторов).
Осталось всего 12 квартир.
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