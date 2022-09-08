Архитектурный ансамбль «Вознесенский» стал заметным явлением рынка жилой недвижимости Тюмени. Он не просто заметен – он УНИКАЛЕН: местонахождение в историческом центре, развитая инфраструктура, высокотехнологичные решения. Это идеальное место достойной жизни!

Приобретение недвижимости в Вознесенском может стать не только началом формирования вашего родового гнезда, но и перспективной инвестицией в динамично развивающийся новый центр города.

Вознесенский - однажды и навсегда:

70 уникальных квартир, где каждая планировка эксклюзивна;

Двухуровневые пентхаусы с просторными террасами;

Дровяные камины, как сердце интерьера;

Видовые квартиры на набережную и храм Вознесенского;

Закрытый двор с охраняемой территорией;

Домашний кинотеатр, коворкинг, спортзал;

Отельный сервис класса Люкс (услуги портных и химчистка, забота о домашних животных, услуги нянь и репетиторов).

Осталось всего 12 квартир.

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