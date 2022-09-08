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​ВТБ запускает страхование от онкологических и других критических заболеваний

ВТБ запускает программу страхования на случай критических заболеваний для клиентов и их семей

​ВТБ запускает страхование от онкологических и других критических заболеваний
Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ запускает программу страхования на случай критических заболеваний для клиентов и их семей. Полис полностью покрывает расходы на лечение и реабилитацию при возникновении онкологии, необходимости нейро- и кардиохирургического вмешательства, а также трансплантации костного мозга. Страховку можно оформить через ВТБ Онлайн без медицинского осмотра, при этом впервые на рынке в программу страхования можно включить одновременно всех несовершеннолетних детей.

Программу можно использовать как для персонального страхования, так и для защиты всей семьи. Полис предусматривает лечение «под ключ»: верификацию диагноза у ведущих врачей, весь спектр медицинского сопровождения, а также обеспечение лекарствами, реабилитацию и транспортные расходы, в том числе для сопровождающего. Кроме того, если лечение проводится за границей, страховка покрывает визу и оплату переводчика, а также все расходы на сопровождающего. При этом на протяжении всего курса клиента будет вести врач-куратор.

Максимальный размер страховых выплат на одного застрахованного составляет от 8 до 25 млн рублей в зависимости от выбранной программы на лечение и 100 млн рублей – на трансплантацию костного мозга. Медицинская помощь оказывается в государственных и частных клиниках России, а также при необходимости за рубежом – в Испании, Израиле, Турции и Южной Корее. Кроме того, страховка предусматривает финансовую поддержку клиента при диагностировании ряда смертельно опасных заболеваний либо при назначении паллиативной помощи.

«Вопрос качественного и своевременного лечения серьезных болезней всегда стоит остро, особенно если это касается дорогостоящей терапии. Для нас важно не только предложить клиентам финансовую поддержку при обнаружении заболевания, но и в полной мере организовать сам процесс лечения. В случае серьезных проблем жизненно важно принять оперативные меры для доступа к высокопрофессиональной медицинской помощи. В новой страховой программе задействованы врачи-кураторы с уникальной экспертизой. Они помогут быстро подобрать квалифицированного врача и выработать стратегию лечения по высоким стандартам медицины в профильных клиниках, чтобы клиент не тратил на это время и свои ресурсы. Комплексный страховой продукт позволяет не беспокоиться о наличии средств на лечение, если в нем возникнет необходимость», – отметил начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин.

Срок действия страховки – один год. Тариф и страховое покрытие зависит от варианта программы. При этом впервые на рынке в рамках семейной программы в страховку включаются не только родители, но и все их несовершеннолетние дети.

Программа страхования от критических заболеваний ВТБ реализуется совместно с СК «Пульс». Подробные условия страхования размещены на сайте ВТБ.

При этом ВТБ продолжает бесплатно страховать на случай онкозаболеваний детей, родители которых начали получать детские пособия на карту ВТБ или оформили льготную ипотеку от банка для многодетных семей со ставкой 3% годовых. Помощь клиентам банк оказывает в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», направленной на адресную поддержку населения.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 72, комментариев: 0
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