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​Ипотека от Банка Уралсиб теперь доступна на сайте Циан

Возможность подачи заявки на ипотечный кредит Уралсиба появилась в сервисе Циан.Ипотека

​Ипотека от Банка Уралсиб теперь доступна на сайте Циан
Фото: Банк Уралсиб

Возможность подачи заявки на ипотечный кредит Уралсиба появилась в сервисе Циан.Ипотека. Клиенты могут подобрать объект недвижимости на сайте cian.ru, заполнить анкету на ипотеку и предварительно рассчитать параметры кредита без перехода на сайт банка. При выборе предложения Уралсиб заявка отправляется в банк, и с клиентом связывается сотрудник банка для принятия решения по заявке.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 9,89% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 14:54, просмотров: 29, комментариев: 0
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