«Собери ребёнка в школу» – ежегодная благотворительная акция, которая проходит по всей России.

Акция направлена на помощь детям из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, а также многодетным и малоимущим.

В этом году 13 детей из Ханты-Мансийска получили подарки от Ханты-Мансийского НПФ – подарочные карты «Детского мира», на которые смогут приобрести школьные принадлежности.

Такую помощь Ханты-Мансийский НПФ оказывает через социальные службы. К акции «Собери ребёнка в школу» может присоединиться любой желающий.