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​Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке

Максимальные суммы ипотечного кредита с господдержкой в Банке Уралсиб увеличились

​Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека с господдержкой» и программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми:

  • до 30 млн рублей – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
  • до 15 млн рублей – в других регионах присутствия банка.

Кредитование на максимальные суммы осуществляется при условии субсидирования застройщиком.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку жилья в рамках программы «Ипотека с господдержкой» составляет 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 09:33, просмотров: 76, комментариев: 0
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