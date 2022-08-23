16+
Логотип Сиапресс
USD  59,7419   EUR  59,5344  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как живут люди в квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута?

Один день из жизни сургутского квартала «Булгаков»

​Как живут люди в квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута?
Фото: ССТ

Как живут люди в квартале «Булгаков», что строится в 30 микрорайоне Сургута?

Забегая вперед, отвечаем — насыщенно! О ярких летних событиях во дворе дома сегодняшний репортаж.

Квартал «Булгаков» отличается своей архитектурой: классические формы, благородные оттенки, французские балкончики. Именно это в первую очередь привлекает будущих жителей квартала. Но как проходит здесь жизнь?

Лето в квартале «Булгаков» прошло активно и началось оно с вечера живой музыки в честь дня рождения Булгакова. На мероприятии гости получили навыки письма пером, приняли участие в розыгрыше и сделали памятные фото с портретом М.А. Булгакова.

Жильцы квартала настоящие ценители живой музыки и поэтому летом во дворе выступил струнный квартет «Quadro». Музыканты создали потрясающую атмосферу, что подчеркнула особенный дух квартала.

Вместе соседи отметили ещё одно знаменательное событие «Международный день шахмат» и приняли участие в соревнованиях по шахматам.

Достойные соперники, вкусный торт, группа поддержки и вот мы узнали имя лучшего шахматиста классических кварталов «Булгаков» и «Литератор» — им стал Вадим Чураев.

Юные гости мероприятия также провели время с удовольствием за игрой в большие шахматы, а также познакомились с игрой ГО. История ГО насчитывает свыше четырёх тысяч лет. Когда-то это была элитная игра императоров и полководцев. В ГО умеют играть бизнесмены мирового уровня. Например: Билл Гейтс, Джек Ма, Сергей Брин и Виталий Несис.

В течение всего лета будущие жители финального дома принимали участие в строительстве и заложили кирпич в собственной квартире.

Внешний вид и внутреннее убранство квартала «Булгакова» привлекает внимание не только прохожих, но и профессионалов в вопросе эстетики.

Мы с восторгом наблюдаем, как квартал становится достопримечательностью Сургута. Сюда приходят погулять, полюбоваться и устроить фотосессию.

Вот и модельная школа M-ONY-AGENCY выбрала наш «Булгаков» для фотосессии коллекции школьной формы.

Мероприятия отличный повод познакомиться с соседями поближе. Например, Юлия жительница квартала проводит дегустации своих тортов среди соседей, Владимир организовал во дворе встречу любителей настольных игр.

— Мы дружим с соседями, ходим друг к другу в гости и делимся советами, — Юлия Мариничева

Хотите на экскурсию по двору и домам квартала? Записывайтесь у менеджеров отдела продаж: +7 (3462) 27-06-44


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:58, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1353
  2. ​Югорчанка пополнила счет мошенников на несколько миллионов 994
  3. Мэр Сургута раскрыл причину своей тяги к авиации 680
  4. ​Подросток из Нижневартовска ушел из дома и не вернулся 679
  5. Собрал урожай – дачу продавай! 575
  6. В Сургутском районе горит деревянный дом // ВИДЕО 562
  7. ​Главврач поликлиники Сургута объяснил расхождение статистики заболевших в прошлом году 515
  8. Горящий под Сургутом дом тушили 36 огнеборцев 512
  9. В Сургуте стартовали соревнования по самолетному спорту 499
  10. Одиннадцатилетняя Риана Каравалиева из Сургута стала чемпионкой мира по тайскому боксу 497
  1. В Сургуте ищут мужчину, который приехал в город на заработки и стал бездомным 2119
  2. Районный парикмахер 1787
  3. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1744
  4. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 1513
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 1460
  6. ​Урбанистика здорового человека 1411
  7. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1353
  8. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 1292
  9. ​Заграничный отдых для россиян закрыт и неподъёмен, а внутренний туризм… тоже неподъёмен, только из-за монополизации рынка 1278
  10. ​Югорчане восхитились северным сиянием // ФОТО 1247
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6788
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5776
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 4156
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4096
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3361
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3268
  7. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3264
  8. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 3022
  9. ​Разрушительные заблуждения 2928
  10. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика