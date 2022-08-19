Собственная квартира за 16 919 рублей в месяц в доме комфорт-класса — такой платеж возможен, если вы купите студию с двумя спальнями в доме «Азбука».
Воспользуйтесь ипотекой от Сбербанка
Условия:
— Первоначальный взнос — от 15%
— Срок кредита — до 30 лет
— Максимальная сумма кредита — 6 000 000 ₽
В доме «Азбука» осталось всего несколько квартир, которые можно приобрести уже сейчас по привлекательным условиям. Давайте рассмотрим несколько вариантов планировочных решений.
1. Студия с двумя спальнями площадью 65,6 м².
По программе «Семейная ипотека»:
Первоначальный взнос — 4 512 000 руб.
Ежемесячный платёж — 16 919 руб.
По программе «Господдержка»:
Первоначальный взнос — 5 062 000 руб.
Ежемесячный платёж — 16 919 руб.
2. Студия с двумя спальнями площадью 59,8 м² с ремонтом от застройщика, отделка А.
По программе «Семейная ипотека»:
Первоначальный взнос — 4 811 390 руб.
Ежемесячный платёж — 16 919 руб.
По программе «Господдержка»:
Первоначальный взнос — 5 361 429 руб.
Ежемесячный платёж — 16 919 руб.
Для того, чтобы подобрать ипотечную программу и ознакомиться со всеми условиями — звоните в отдел продаж по номеру: +7 (3462) 77-96-13. Менеджер вас проконсультирует, проведёт экскурсию по дому и подберёт квартиру. Приезжайте в офис по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2.