Собственная квартира за 16 919 рублей в месяц в доме комфорт-класса — такой платеж возможен, если вы купите студию с двумя спальнями в доме «Азбука» .

Воспользуйтесь ипотекой от Сбербанка

Условия:

— Первоначальный взнос — от 15%

— Срок кредита — до 30 лет

— Максимальная сумма кредита — 6 000 000 ₽



В доме «Азбука» осталось всего несколько квартир, которые можно приобрести уже сейчас по привлекательным условиям. Давайте рассмотрим несколько вариантов планировочных решений.



1. Студия с двумя спальнями площадью 65,6 м².

По программе «Семейная ипотека»:

Первоначальный взнос — 4 512 000 руб.

Ежемесячный платёж — 16 919 руб.



По программе «Господдержка»:

Первоначальный взнос — 5 062 000 руб.

Ежемесячный платёж — 16 919 руб.



2. Студия с двумя спальнями площадью 59,8 м² с ремонтом от застройщика, отделка А.

По программе «Семейная ипотека»:

Первоначальный взнос — 4 811 390 руб.

Ежемесячный платёж — 16 919 руб.



По программе «Господдержка»:

Первоначальный взнос — 5 361 429 руб.

Ежемесячный платёж — 16 919 руб.



Для того, чтобы подобрать ипотечную программу и ознакомиться со всеми условиями — звоните в отдел продаж по номеру: +7 (3462) 77-96-13. Менеджер вас проконсультирует, проведёт экскурсию по дому и подберёт квартиру. Приезжайте в офис по адресу: ул. Ивана Захарова 9/2.