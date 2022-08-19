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​Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%

Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования

​Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров. Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни.

Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 5 лет, первоначальный взнос – 20%.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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19 августа в 20:26, просмотров: 193, комментариев: 0
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